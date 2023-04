Tajani: "Su successione Stoltenberg dibattito non ancora aperto, Italia vuole essere protagonista"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 aprile 2023 Non c'è ancora nessun nome per la successione di Jens Stoltenberg come segretario generale della Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine della riunione ministeriale Nato di Bruxelles. "Vogliamo svolgere un ruolo da protagonisti. C'è bisogno di Italia nella Nato e nell'Unione europea, ma sul nome per la successione di Stoltenberg il dibattito non è stato ancora aperto. Ne parleremo con gli alleati della Nato e valuteremo le carte possibili, per vedere che ruolo potrà giocare l'Italia" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev