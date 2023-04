Tajani: Su migranti chiediamo un maggior impegno europeo

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2023 "Noi chiediamo un maggior impegno europeo perché i 7000 chilometri di costa italiana sono frontiere esterne dell'Unione europea. In più abbiamo un'altra frontiera che è quella orientale. Siamo preoccupati sia per il corridoio Mediterraneo sia per il corridoio balcanico di Corridoio dei Balcani", le parole del ministro Tajani nel corso della conferenza stampa alla stampa estera. / Associazione Stampa Estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev