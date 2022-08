Tajani: "Spero che Forza Italia raggiunga un risultato ampiamente a doppia cifra"

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2022 "Forza Italia, vista la crescita costante, può raggiungere un risultato ampiamente superiore a quello a due cifre. Siamo per la qualità e affidabilità. Siamo una garanzia per l'Europa. Lo siamo indipendentemente dai numeri ma per quello che rappresentiamo". Lo ha detto il vicepresidente del Partito popolare europeo (Ppe) e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in conferenza stampa con il presidente e capogruppo del Ppe, Manfred Weber, a Roma. StampaEstera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev