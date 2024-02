Tajani: "Sostegno a Kiev, assicurare a Davide mezzi per difendersi dal Golia russo"

(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2024 “L’Italia sente Fort era responsabilità di marcare il proprio chiaro e fermo sostegno a Kiev. Mai come in questo momento è importante assicurare al Davide aggredito i mezzi per difendersi contro il Golia russo. Solo questa è la via per arrivare davvero a una pace giusta e duratura. La sconfitta dell’Ucraina porterebbe al dominio russo e non alla pace”, spiega il ministro degli Esteri in occasione dell’audizione delle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato. Fonte video Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev