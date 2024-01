Tajani: "Siamo ambiziosi, Forza Italia può tornare a vincere"

(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2024 "Qualcuno non si accorgerà che stiamo arrivando. Non tutti dicono che votano Forza Italia, ma poi nel segreto dell’urna saranno milioni di italiani che voteranno per Forza Italia, anche alle Europee. Ma non ci accontentiamo. Siamo figli di Silvio Berlusconi, non basta il 10%! Vogliamo arrivare al 20% alle elezioni politiche, per riprendere quel che era il nostro per dare prospettiva all'Italia che non va a votare. Siamo ambiziosi, siamo parte integrante del Centrodestra, ma manteniamo la nostra identità e la nostra per dare una speranza all'Italia. Ecco la ragione d'essere di Forza Italia. Il nostro entusiasmo sarà determinante per raggiungere obbiettivi ambiziosi, nell'interesse di Forza Italia e dell'Italia" lo ha detto il ministro degli Esteri, in veste di leader di Forza Italia, intervenendo all'apertura della festa per i 30 anni di Forza Italia, al Salone delle Fontane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev