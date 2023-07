Tajani: "Serve rivoluzione liberale che nasca da una riforma fiscale"

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 "Dobbiamo far sì che in Italia ci sia una rivoluzione liberale, che sia figlia di una riforma fiscale, tributaria e della burocrazia. Il salario minimo voluto dalla sinistra è un sistema vetero-socialista", che "distrugge la meritocrazia e livella tutto in basso". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo all'assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev