Tajani: Seguiamo situazione Russia, continua sostegno all'Ucraina

(Agenzia Vista) Lussemburgo, 26 giugno 2023 "Stiamo seguendo la situazione russa, noi continuamo a sostenere l'Ucraina. L'assenza di Wagner non rafforza l'armata russa, vedremo cosa succederà. Noi sosteniamo l'Ucraina, non siamo in guerra con la Russia", le parole di Tajani a margine del Consiglio Ue Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev