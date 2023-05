Tajani: "Salario minimo? Ci atteniamo a regole UE"

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 “Il salario minimo credo debba essere utilizzato secondo le regole dell’UE. Quindi soltanto dove non c’è contrattazione collettiva con percentuale oltre 80%. In Italia siamo a circa il 90%, quindi è più vantaggioso per i lavoratori avere un salario fissato dalla contrattazione collettiva. Per chi non ce l’ha serve il salario minimo della contrattazione collettiva. Ovvio che oggi c’è economia con salari poveri, e bisogna lavorare per questo. Ma con i nuovi contratti si può dare segnale importante, anche con il taglio al cuneo fiscale da stabilizzare. Così che pagando meno tasse i lavoratori possano ingrassare la busta paga”, le parole del Ministro Ministro degli Affari Esteri e e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev