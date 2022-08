Tajani: "Rigassificatori servono, si devono fare"

EMBED





(Agenzia Vista) Brindisi, 26 agosto 2022 "A Piombino sono molto preoccupati per la questione del rigassificatore, ma i rigassificatori vanno fatti, non è una questione del luogo, ma di principio: si deve fare", le parole di Antonio Tajani di Forza Italia a margine del suo intervento a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, per "La Piazza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev