Tajani: "Promuovere Italia nel mondo è obiettivo prioritario"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 Bisogna investire di più in politica estera per promuovere l'Italia in Europa e nel mondo, è obiettivo prioritario per il governo e per me". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la conferenza degli ambasciatori e ambasciatrici alla Farnesina. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev