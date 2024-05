Tajani: "Posizione italiana su armi all'Ucraina è chiara"

(Agenzia Vista) Praga, 31 maggio 2024 "La posizione del Governo italiano è molto chiara l'Italia aiuta, ha aiutato e aiuterà l'Ucraina a difendere la propria indipendenza, quindi continueremo ad aiutarla. Da un punto di vista finanziario, ma anche da un punto di vista di strumenti militari, è chiaro che noi non invieremo alcun soldato italiano a combattere in territorio ucraino, così come le nostre armi non potranno essere utilizzate fuori dal territorio ucraino", le parole del ministro Tajani arrivando al vertice Nato. / Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev