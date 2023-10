Tajani: Popolazione civile israeliana e palestinese non sia coinvolta da guerra

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2023 "È nostro interesse che prevalga la pace sui venti di guerra. È nostro dovere far sì che la popolazione civile, sia israeliana sia palestinese non venga coinvolta dalla guerra. Israele ha diritto di difendersi. Ci auguriamo che la reazione, come abbiamo visto, sia proporzionata, che siano colpiti soltanto i siti di Hamas, luoghi dove i terroristi si nascondono e dove nascondono le armi e soprattutto si possa arrivare, magari attraverso corridoi umanitari, alla liberazione degli ostaggi", le parole del ministro Tajani al Villaggio Coldiretti. / Immagini Youtube Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev