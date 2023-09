Tajani: "Ponte sullo Stretto si deve fare, vedremo quali tempi e investimenti in questa manovra"

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 “Il Ponte sullo Stretto è una priorità. Non si costruisce in 15 giorni. Valuteremo cosa ci si possa investire, considerando che si debba fare. Perché era una scelta fatta da Berlusconi. Vedremo quali saranno tempi e investimenti in questa manovra”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev