Tajani: “Per prossimo Presidente del Consiglio non c’è preclusione su alcun leader centrodestra”

(Agenzia Vista) Roma 9 agosto 2022 “Abbiamo delle regole molto precise, chi prende più voti avrà onere e onore di indicare insieme al centrodestra il nome del futuro Presidente del Consiglio al Capo dello Stato. Sarà poi lui ad affidare l’incarico, noi lo proporremo. Non c’è preclusione nei confronti di alcun leader del centrodestra”. Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti durante la presentazione del simbolo del che si è svolta nella sede di via in Lucina a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev