Tajani: “Paghiamo ancora accise per Canale Suez, tra un po’ anche per Giulio Cesare o guerra Gallia”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 8 settembre 2022 “Il ceto medio rischia di scivolare in basso perché non ce la fa più. Paghiamo ancora le accise per la guerra in Etiopia o il Canale di Suez. Tra un po’ pagheremo le accise per Giulio Cesare o la guerra in Gallia”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani l’incontro con Confcommercio che si è tenuto a Roma a Piazza Giuseppe Gioachino Belli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev