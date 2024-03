Tajani: "Obiettivo pensioni minime a mille euro entro fine legislatura"

(Agenzia Vista) Pescara, 05 marzo 2024 "Faremo di tutto per portare le pensioni minime a 1000 euro al mese entro la fine della legislatura". Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, nel comizio di chiusura del centrodestra a Pescara a sostegno della candidatura del governatore uscente Marco Marsilio in vista delle elezioni regionali in Abruzzo in programma domenica. Fonte video FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev