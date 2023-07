Tajani: "Non vogliamo Mediterraneo sia cimitero, ma mare di pace, progresso e commerci"

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2023 “I grandi problemi che ci troviamo di fronte non sono solo migratori, perché dobbiamo risolvere la questione migratoria alla radice. Dobbiamo confrontarci sulla questione del cambiamento climatico, della lotta al terrorismo, delle malattie, della povertà. Perché spesso i trafficanti di esseri umani sono gli stessi che trafficano in armi e in droga. Roma è stata vuole essere sempre un crocevia di dialogo e confronto tra popoli che vogliano costruire insieme una nuova stagione. Non vogliamo che il Mediterraneo sia un cimitero di persone che lasciano le loro abitazione, ma un mare di pace, di progresso e di commerci”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione degli interventi di apertura della Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, presso il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma. /Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev