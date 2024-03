Tajani: Non invieremo truppe in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2024 "Il Presidente del Consiglio ha ribadito le posizioni del Governo in politica estera in maniera molto chiara. Siamo dalla parte dell'Ucraina, ma vogliamo la pace. Non siamo in guerra con la Russia, non invieremo militari in territorio ucraino a combattere", le parole del ministro degli Esteri Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev