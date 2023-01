Tajani: "Nessuno sgarbo Italia a insediamento Lula, 15 paesi Ue su 27 hanno mandato l'Ambasciatore"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2023 "Quindici paesi Ue su 27 erano rappresentati dagli ambasciatori, che non sono l'ultima ruota del carro, non c'era alcuna scelta punitiva ed infatti il Brasile non ha protestato anzi Lula ha apprezzato con un like il mio tweet contro l'assalto di domenica". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani ribatte in replica nell'audizione congiunta delle commissioni Estere. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev