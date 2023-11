Tajani: "Nessun segnale pericoli terroristici in Italia, ma vigilare frontiere e radicalizzazioni"

(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2023 Non ci sono segnali di pericoli terroristici sul territorio italiano ma è opportuno vigilare i confini e monitorare eventuali pericoli interni: lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della conferenza 'Italia-Usa: cooperazione internazionale sulle biotecnologie emergenti e le scienze della vità in corso alla Farnesina a Roma. "Non abbiamo segnali di possibili attacchi terroristici in Italia - ha detto Tajani - ma ovviamente il ministero dell'Interno ha innalzato il livello di sicurezza per quanto riguarda tutti i luoghi di incontro della popolazione della religione ebraica del nostro paese e abbiamo sospeso Schengen alla frontiera orientale per poter effettuare maggiori controlli sulla rotta balcanica". Dal Kosovo, ha ricordato il ministro, è partito il maggior numero di foreign fighters che si sono arruolati per lo stato islamico. "Non abbiamo pericoli concreti segnalati - ha ribadito Tajani - ma bisogna sempre stare attenti perché ci sono anche i terroristi che si auto-radicalizzati, ad esempio nelle carceri. Ma le forze dell'ordine sono al lavoro per controllare e prevenire". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev