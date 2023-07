Tajani: "Nato unita, coesione è arma più efficace contro aggressione russa"

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 Il vertice Nato dell'11 e 12 luglio a Vilnius "ha conseguito l'obiettivo più importante di consolidare l'immagine di un'Alleanza unita di fronte agli sconvolgimenti della sicurezza in Europa". E "proprio la coesione è l'arma più efficace" che la Nato "ha messo in campo in questo anno e mezzo di sostegno all'Ucraina, nell'esercizio della sua legittima difesa contro l'aggressione brutale da parte russa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nell'audizione alla Camera sugli esiti del vertice. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev