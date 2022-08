Tajani: “Metto a disposizione mia esperienza internazionale, mai fatta una questione di gradi”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 2 agosto 2022 “Metto a disposizione mia esperienza per vincere elezioni ed aiutare Paese. Il centrodestra pare governerà l’Italia, quello che ho fatto in campo internazionale sarà a disposizione, non ne ho mai fatto una questione di gradi o pennacchi”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani nei pressi di Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev