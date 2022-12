Tajani: “Luca Attanasio era ambasciatore altruista, con sua fondazione aiuteremo giovani africani”

(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2022 "E' bene che rimanga impresso per chi salirà e scenderà questa scala chi era Luca Attanasio: era un ambasciatore e un altruista. La sua fondazione sarà protagonista di una delle iniziative del ministero degli Esteri per guardare al continente africano con occhio africano. E' un'iniziativa che punta a dare delle borse di studio a giovani africani, con parecchi esperimenti pilota per formare giovani africani, in modalità telematica o facendoli venire qui. Credo che sia un modo per mostrare il sacrificio supremo di questo servitore dello Stato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intitolando la scala del palazzo della Farnesina all'ambasciatore Luca Attanasio ucciso in Congo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev