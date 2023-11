Tajani: "Le esportazioni rappresentano il 40% del Pil italiano"

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "La politica estera italiana non può fare a meno a pensare alla politca industriale: le esportazioni rappresentano il 40% del Pil italiano. In alcuni settori costituisce il 100%. Dobbiamo avere una politica diplomatica che punti sulla crescita economica, sulle esportazioni, sull'internazionalizzazione delle imprese, guardando anche al continente Africano e a quei Paesi in cui si estraggono le risorse rare, come il litio" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante l'incontro intergovernativo Italia-Germania a Berlino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev