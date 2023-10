Tajani: Lavoriamo per de-escalation, bisogna tutelare popolazione civile

EMBED





(Agenzia Vista) Lussemburgo, 23 ottobre 2023 "Continuiamo a lavorare per una de-escalation, impedire che ci sia una regionalizzazione della guerra. Dobbiamo fare in modo che Libano e Iran non siano parte del conflitto che c'è tra Israele e Hamas. Fermo restando il diritto di Israele a difendersi, allo stesso tempo bisogna tutelare la popolazione civile. Noi stiamo seguendo minuto per minuto la situazione dei nostri connazionali che sono ostaggi.", le parole del ministro Tajani a Lussemburgo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev