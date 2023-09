Tajani lancia B day a Paestum: "No ricordo nostalgico Cav, ma si parlerà delle sue idee"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2023 "Il ricordo di Berlusconi non sarà un ricordo nostalgico, ma il ricordo di una persona che ha indicato un percorso per il futuro della politica italiana. Ci saranno Giancarlo Giannini, Adriano Galliani, Paolo Del Debbio e Tony Capuozzo. I grandi leader durano molto di più della loro vita terrena. Le loro idee vanno avanti anche quando fisicamente non ci sono più...". Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale di Fi, presentato il 'B day' di Paestum. Fonte video: FI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev