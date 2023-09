Tajani: "La situazione in Africa non è esplosiva, è esplosa"

(Agenzia Vista) New York, 18 settembre 2023 “Sui migranti servono iniziative concrete. Penso si potrebbero allargare i campi di accoglienza. Sappiamo bene cosa accade con i trafficanti di esseri umani. Servono investimenti, anche una vera banca per lo sviluppo africano. Si può fare molto perché la situazione in Africa non è esplosiva, è esplosa. Il fenomeno migratorio ha portata più ambia di Lampedusa“, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, al Consolato italiano a New York. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev