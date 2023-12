Tajani: "La riforma della giustizia civile può sbloccare 3 punti di Pil"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2023 "Vogliamo che il giudice che giudica sia libero. Separiamo le carriere perché non deve essere condizionato o condizionando dal suo collega di lavoro. L'accusa deve stare sullo stesso piano della difesa, è il giudice terzo che tiene in mano la bilancia della giustizia e capisce se pesa da una parte o dall'altra". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, dal palco di Atreju. "Una scelta nel nome della libertà è anche quella di dire che bisogna fare la riforma della giustizia civile - ha aggiunto il vicepremier -: ci sono 3 milioni di cause ferme, impediscono al paese di crescere, sono 3 punti di Pil, così si blocca l'economia". Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev