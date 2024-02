Tajani: "L'Italia parteciperà alla missione difensiva Aspides nel Mar Rosso"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 Una nave italiana dovrebbe partecipare alla missione Aspides, nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, che sarà una missione difensiva, non solo di accompagnamento. Per la sede vedremo: Grecia, Francia, ma può darsi che ci sia una rotazione. Non è tanto chi avrà il comando, ma quello che farà. Siamo un Paese votato alle esportazioni: il 40% dell'export marittimo passa dal Canale di Suez” lo ha detto il ministro Tajani a Bruxelles Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev