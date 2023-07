Tajani: "L'aumento dei tassi Bce non funziona e spaventa"

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 "Non condivido quello che fa la Bce: aumentare i tassi d'interesse quando l'inflazione è provocata dal rincaro delle materie prime non funziona e spaventa". Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, dal palco dell'assemblea nazionale Coldiretti, che si è appena conclusa a Roma. "La banca non deve mettere in ginocchio imprese e famiglie", ha aggiunto il vice-premier. Coldiretti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev