Tajani: "Italia non ha mai fatto mancare la sua solidarietà a Kiev"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 aprile 2023 "L'Italia non ha mai fatto mancare la sua solidarietà all'Ucraina. Vogliamo lavorare assieme per ricostruire e modernizzare un Paese e contribuire al suo percorso di integrazione europea". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina in corso oggi a Roma. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev