Tajani: "Io da sempre juventino, ma un pezzetto di cuore è per il Frosinone, la mia città"

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2023 "Io sono da sempre juventino, ma devo confessare che un pezzetto di cuore è per il Frosinone, la mia città. In serie A contro la Juve? Va bene uno zero a zero". Così Antonio Tajani all'assemblea di Confagricoltura. Confagricoltura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev