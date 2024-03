Tajani: Intendo promuovere iniziativa umanitaria per Gaza

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "È fondamentale continuare a lavorare per un rapido rilascio degli ostaggi, ma anche per incrementare gli aiuti nella Striscia di Gaza. Altrimenti corriamo il rischio di una catastrofe umanitaria ancor più devastante. Dobbiamo far arrivare nella Striscia tutti gli aiuti alimentari di cui c'è bisogno. Voglio promuovere un'iniziativa umanitaria coordinata. L'ho chiamata "Pane per Gaza"", le parole del ministro Tajani al Senato. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev