Tajani: “In sintonia con Confcommercio, loro programma ed il nostro si possono sovrapporre”

(Agenzia Vista) Roma 8 settembre 2022 “Le istanze che porta avanti Forza Italia si possono sovrapporre con quelle di Confcommercio. Senza impresa non c’è lavoro, vanno aiutate su tanti fronti ed ora in particolare sul caro bollette. Serve un nuovo Recovery in ambito europeo, servono infrastrutture per rendere imprese più competitive e meno tasse, ci sentiamo in perfetta sintonia”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’incontro con Confcommercio che si è tenuto a Roma a Piazza Giuseppe Gioachino Belli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev