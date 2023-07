Tajani: "Importante aver fatto capire all'Unione Europea che stabilità Nord Africa interessa tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2023 “L’Italia ha lavorato molto per il raggiungimento dell’accordo con la Tunisia, anche in maniera non visibile. Credo sia importante aver fatto capire a tutta l’Unione Europea che la stabilità del Nord dell’Africa interessa tutti noi europei. Quindi siamo riusciti a ottenere un risultato di grande importanza. Ora la Tunisia sarà un Paese che potrà affrontare con più serenità la questione di stabilità e riforme”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, a margine del seminario “Una nuova strategia per il Mediterraneo”, presso Esperienza Europa – David Sassoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev