Tajani: "Impedire che il Patto di stabilità porti alla recessione e al blocco dell'economia europea"

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2023 “Noi da sempre diciamo che il Patto di Stabilità debba essere Patto di Stabilità e crescita. Riteniamo si debba apportare ancora qualche correttivo per permettere a Paesi come l’Italia di poter non essere aggravati da spese non volute da Governo o Stato. Come le spese per il Pnrr o per la difesa dell’Ucraina. Abbiamo visto i danni della politica rigorista della BCE, dobbiamo impedire che anche il Patto di stabilità porti alla recessione e al blocco dell’economia europea. Noi puntiamo alla crescita. E anche la manovra sarà a questo finalizzata”, le parole di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, a margine del Meeting di Rimini “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev