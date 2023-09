Tajani: "Il Reddito di Cittadinanza è stato applicato male ed è superato, non temo tensioni sociali"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 settembre 2023 “Il Reddito di Cittadinanza poteva essere un principio giusto in un momento di difficoltà. Poi è stato applicato male, ma doveva servire come intervento pro tempore. Finita l’emergenza, il problema è trovare lavoro a chi non ce l’ha. Fermo restando che i più bisognosi, che non sono in grado di lavorare, devono essere aiutati. Nessuna preoccupazione per tensioni sociali”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione di una conferenza stampa tenuta presso la sede romana di Forza Italia per presentare l’ingresso nel partito dei consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev