Tajani: "Il nostro Paese vuole essere protagonista di pace, stabilità e sicurezza nel mondo intero"

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2023 “Roma sarà sede da domani di un importante vertice della FAO dedicato alla sicurezza alimentare, questione collegata al vertice di oggi. E speriamo in un accordo tra Russia e Ucraina per il passaggio di navi destinate a portare cereali al contente africano. Poi a Roma a novembre ci sarà un vertice tra Italia e Africa. Vogliamo che l’incontro di oggi possa segnare l’inizio i una nuova stagione. Vi accogliamo nel nostro Paese che vuole essere sempre più protagonista di pace, stabilità e sicurezza nel mondo intero”, le parole del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in occasione degli interventi di apertura della Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, presso il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma. /Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev