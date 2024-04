Tajani: "Il 25 aprile? La festa di tutti gli italiani non di un solo partito"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2024 "Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, non di un solo partito. Come disse Berlusconi, il 25 aprile è la festa della riconquista della libertà. Occorre ricordare che gli italiani che si batterono per la libertà erano di diverso orientamento politico: monarchici, liberali, cattolici, comunisti, azionisti. Guai se considerassimo la libertà prerogativa di una sola parte politica" lo ha detto Antonio Tajani, a margine della conferenza in cui ha annunciato l'accordo con i Riformisti Sardi alle Europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev