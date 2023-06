Tajani: "I valori di Berlusconi parte integrante di questo Governo"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 "Il futuro dei valori in cui lui credeva e che sono stati determinanti per la nascita della coalizione del centrodestra dovranno camminare sulle gambe di chi ha creduto in lui". Lo ha detto nell'Aula della Camera il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella commemorazione di Silvio Berlusconi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev