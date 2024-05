Tajani: "Hamas attira Israele a Rafah in una sorta di trappola mediatica"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 maggio 2024 "Noi siamo contrari ad attaccare Rafah. Certamente la decisione di Hamas di lanciare missili da Rafah contro Israele è un modo per cercare di accelerare i tempi di un attacco a Rafah. Evidentemente Hamas sta usando Rafah per creare ulteriori problemi. Cioè cerca di attirare Israele in una sorta di trappola mediatica. Ma a pagare il prezzo di tutto ciò sarà il popolo palestinese", le parole del ministro Tajani arrivando al Consiglio Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev