Tajani: “Forza Italia e centrodestra lavorano per Italia del futuro. Noi dalla parte dell’occidente”

(Agenzia Vista) Roma 2 agosto 2022 “Forza Italia e centrodestra continuano a lavorare per progetto dell’Italia del futuro. Ieri prima riunione per programma condiviso, ci saranno riferimenti per nostro posizionamento in politica estera, ovvero saldamente dalla parte dell’occidente”. Lo ha dichiarato il Vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani nei pressi di Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev