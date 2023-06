Tajani: Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione il Governo

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 "Domani mattina farò una conferenza stampa nella sede del partito, perché qui non è questa la sede per parlare di Forza Italia. Per quanto riguarda invece le scelte politiche che riguardano il governo. Sia i gruppi parlamentari, sia i ministri, sia il partito nel suo complesso, continuerà a sostenere con convinzione questo governo, svolgendo un ruolo costruttivo, propositivo.", le parole di Tajani nel corso della conferenza stapa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev