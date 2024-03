Tajani: Fondamentale far arrivare aiuti umanitari a Gaza, Italia ne ha inviati 16 tonnellate

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2024 "È fondamentale continuare a lavorare per un rapido rilascio degli ostaggi, ma anche per incrementare gli aiuti nella Striscia di Gaza. Altrimenti corriamo il rischio di una catastrofe umanitaria ancor più devastante. Dobbiamo far arrivare nella Striscia tutti gli aiuti alimentari di cui c'è bisogno. Vogliamo promuovere un'iniziativa umanitaria coordinata chiamata Food for Gaza. L'obiettivo è fare sistema per agevolare l'accesso degli aiuti ed alleviare le sofferenze della popolazione. Il successo di un intervento umanitario coordinato potrà a sua volta facilitare le condizioni di uno sbocco politico cui tutti lavoriamo. Fin dall'inizio della crisi, il Governo italiano ha trasmesso beni di prima necessità per un totale di 16 tonnellate con velivoli dell'Aeronautica Militare. Abbiamo stanziato 20 milioni di euro per interventi umanitari nella Striscia, con particolare attenzione alle emergenze sanitarie e alimentari", le parole del ministro Tajani alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev