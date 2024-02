Tajani: "Foibe atti di pulizia etnica, ricordo è dovere morale"

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2024 "Ricordare è un dovere morale, civile e politico ma non significa riaprire antichi conflitti", ha aggiunto il titolare della Farnesina, sottolineando il "grande valore della pace e della convivenza fra popoli, uniti dalla comune identità europea". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Quirinale al Giorno del Ricordo, "istituito nel 2004 dal governo Berlusconi come doveroso omaggio e monito perchè non si ripeta". Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev