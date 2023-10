Tajani: Ferma determinazione dell'Italia a combattere i trafficanti di esseri umani

(Agenzia Vista) Egitto, 11 ottobre 2023 "Ho ribadito l'impegno dell'Italia ad accogliere i migranti legali, circa mezzo milione in tre anni, ma c'è la ferma determinazione dell'Italia a combattere i trafficanti di esseri umani che sfruttano la disperazione di africani e mediorientali per fare affari, sapendo bene poi che queste persone non avranno una vita facile in Europa", le parole del ministro Tajani al Cairo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev