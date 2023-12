Tajani fa il verso a Elly Schlein: "Non ci hanno visto arrivare"

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Non ci hanno visti arrivare. Speravano ci sciogliessimo come neve invece siamo cemento armato e il congresso di febbraio sarà una pietra miliare". A dirlo il segretario di FI, Antonio Tajani, durante la presentazione dell'interguppo con Noi Moderati in regione Lazio. Fonte video: Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev