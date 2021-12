Tajani: "Eurodeputati non hanno potere di iniziativa legislativa. Serve riforma"

(Agenzia Vista) Roma, 9 dicembre 2021 "Il Parlamento europeo oggi è l'unica istituzione democratica dell'Unione europea ma gli eurodeputati non hanno potere di iniziativa legislativa. Ce l'ha la Commissione che non è eletta dai cittadini. Una battaglia che stiamo conducendo in Europa è quella di introdurre questo potere nel Parlamento Ue" così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani alla Conferenza sul futuro dell'Europa all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev