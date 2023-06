Tajani: "Elon Musk un grande imprenditore, gli ho detto che siamo un ottimo Paese in cui investire"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose. Cyber sicurezza, spazio, Twitter, libertà di informazione, politica industriale, auto elettrica. Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa in cui investire”, le parole di Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, poco prima di entrare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev