Tajani: "Dobbiamo riformare la giustizia anche per evitare i processi in piazza"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Serve una riforma della giustizia per combattere per una giustizia giusta. Anche per combattere il mal costume di fare i processi in piazza, sui giornali. Sono processi politici degni di regimi dittatoriali. Non hanno a che vedere con la nsotra cultura. I processi li si fa nei palazzi di giustizia e ripeto la condanna è quella che arriva al terzo grado di giudizio. Soltanto in quel caso una persona può essere considerata colpevole " lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev